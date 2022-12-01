Дэвис и Смолкин рассказали, как к ним относятся в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, как к ним относятся в США, где они живут и тренируются.

В межсезонье Дэвис и Смолкин сменили тренера — перешли от Игоря Шпильбанда к Алексею Килякову и Елене Новак.

«В группе к нам хорошо относятся. С нами все дружат, дружная команда очень», — сказала Дэвис в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«И у Игоря Шпильбанда на катке, и на новой арене к нам очень хорошо и тепло относятся. Что на том катке, что на этом — сразу сказали: «Ребята, если какие-то недопонимания с кем-то, проблемы — сразу обращайтесь, всё это решим». К нам здесь, где мы работаем, очень хорошо относятся. Бывают ситуации на других катках, если мы куда-то приезжаем на время покататься — наверное, не все этому рады. Но так было всегда», — сказал Смолкин.