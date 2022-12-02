Боброва — о Семененко: по-моему, он главный претендент на чемпионство России

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала выступление Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Семененко практически идеально исполнил обе программы и получил максимальную сумму баллов из участников всех этапов.

«Восхитительный Евгений Семененко, который просто выдал потрясающие прокаты на этом этапе. Мне кажется, Семененко лихо залетел бы в тройку на международном Гран-при с таким контентом и с таким катанием. Я уверена, третий как минимум был бы.



Женя просто молодец. В короткой программе я в очередной раз влюбилась в эти руки. У него это фишка — кисти и руки, и в команде этим пользуются. Что в короткой у него чёрные рукава с такими подтёками и это переходит в бежевый цвет, что в произвольной у него чёрные перчатки с вырезами на кистях — они делают на кисти акцент, и на это обращаешь внимание.



Короткая мне пока что больше, чем произвольная, нравится. Произвольная — он отжигает во второй половине. Мы не понимаем, о чём музыка, потому что она для нас нова, не понимаем отчётливо, о чём катает Женя: про любовь, либо просто катает одного из героев группы TXT, либо какая-то история есть внутри. Сложно разобраться, но смотреть интересно. И, конечно, расти есть ещё куда.



Завершая свою мысль, отмечу, что у Семененко попадание в программы очень хорошее, он показывает стабильность от соревнования к соревнованию. По-моему, он главный претендент на чемпионство России», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».