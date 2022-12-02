Боброва рассказала, что ей не понравилось в произвольной программе Муравьёвой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, что ей не понравилось в произвольной программе Софьи Муравьёвой на шестом этапе Гран-при России в Перми.



Муравьёва выиграла программу, но Елизавета Туктамышева получила более высокие оценки за произвольный прокат и по сумме двух выступлений опередила соперницу менее чем на один балл.



«Да, у Сони Муравьёвой была технически сложнее программа. Лиза там сдвоила один каскад, у Сони два каскада во второй половине программы, у Лизы только один, но в тех плюсах, которые поставили Лизе, преобладают +3, +4. И вторая оценка вполне заслуженная, кстати. Я бы не сказала, что она космическая: да, есть 9,75, но ставят в основном 9,00 и 9,25. То есть всё, собственно, по факту. На этом старте Соня Муравьёва, мне кажется, уже не настолько эмоционально откатала произвольную в плане внутренней какой-то энергии. Да, руками отрабатывала, бесспорно. И корпус был, она продолжала всё делать, но, опять же: движения можно делать по-разному.

Вот предыдущий прокат Сони произвольной мне больше понравился, чем в этот раз. Но она всё равно молодец. Две девчонки у нас — и по два акселя три с половиной в произвольной. Хотела ещё отметить чистейший три с половиной Лизы, потому что она часто такую недочетвертинку делает, но она уже умеет из этого выходить, чтобы судьи не придирались. Но здесь прямо было видно: чётко выезжала. И Соня молодец, справилась», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».