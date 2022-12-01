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Роднина — об отказе Дэвис и Смолкина выступить на ЧР: они хотят сменить гражданство

Роднина — об отказе Дэвис и Смолкина выступить на ЧР: они хотят сменить гражданство
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на отказ танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступить на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске в декабре.

Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты национальной команды и этапы серии Гран-при России.

«Всем было понятно, что Дэвис и Смолкин не собираются приезжать в Россию. Скорее всего, они хотят сменить гражданство, поэтому какой им смысл приезжать и выступать на чемпионате России? Дыма без огня не бывает.
Это не лидеры сборной. Зачем им уделять столько внимания? Их участие на Олимпиаде было сомнительным», — приводит слова Родниной Sport24.

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