Роднина — об отказе Дэвис и Смолкина выступить на ЧР: они хотят сменить гражданство

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на отказ танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступить на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске в декабре.

Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты национальной команды и этапы серии Гран-при России.

«Всем было понятно, что Дэвис и Смолкин не собираются приезжать в Россию. Скорее всего, они хотят сменить гражданство, поэтому какой им смысл приезжать и выступать на чемпионате России? Дыма без огня не бывает.

Это не лидеры сборной. Зачем им уделять столько внимания? Их участие на Олимпиаде было сомнительным», — приводит слова Родниной Sport24.