Журанков: Щербакова выиграла Олимпийские игры на чемпионате России в Челябинске
Поделиться
Спортивный комментатор Андрей Журанков заявил, что фигуристка Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры ещё на чемпионате России – 2021, который проходил в Челябинске.
Тогда, незадолго до старта соревнований, Щербакова переболела коронавирусом и не успела восстановиться. Тренерский штаб, болельщики, специалисты предлагали Анне сняться с соревнований, а она вышла на лёд и завоевала третью в карьере золотую медаль чемпионки России.
«Я понял, когда Щербакова выиграла Олимпийские игры. Она их выиграла на чемпионате России в Челябинске. Когда она вышла после ковида и откатала так, что плакал весь зал. Это была закалка характера, которая потом сработает в Пекине через год с небольшим», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
10:35
-
10:29
-
10:10
-
09:45
-
09:44
-
09:20
-
08:55
-
08:30
-
00:05
- 1 декабря 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:55
-
21:45
-
21:20
-
20:55
-
20:30
-
20:05
-
19:53
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:13
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
17:30
-
15:29
-
14:46
-
13:21
-
00:05
- 30 ноября 2022
-
23:46
-
23:12
Партнерский контент