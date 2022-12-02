Журанков: Щербакова выиграла Олимпийские игры на чемпионате России в Челябинске

Спортивный комментатор Андрей Журанков заявил, что фигуристка Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры ещё на чемпионате России – 2021, который проходил в Челябинске.

Тогда, незадолго до старта соревнований, Щербакова переболела коронавирусом и не успела восстановиться. Тренерский штаб, болельщики, специалисты предлагали Анне сняться с соревнований, а она вышла на лёд и завоевала третью в карьере золотую медаль чемпионки России.

«Я понял, когда Щербакова выиграла Олимпийские игры. Она их выиграла на чемпионате России в Челябинске. Когда она вышла после ковида и откатала так, что плакал весь зал. Это была закалка характера, которая потом сработает в Пекине через год с небольшим», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».