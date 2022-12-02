Боброва: в этом костюме Галлямов как красная тряпка перед соперниками

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о последних выступлениях Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
«Просто хочу их похвалить и поздравить. Понятно, нет предела совершенству. Мне просто не о чем больше говорить. В вальсе ещё прибавлять, но они уже намного лучше. Пока точечно, но я уже увидела взаимоотношения, где они это делают. Видно, что они работают над этим. Может к чемпионату России вообще вальс-вальс увидим. Отожгли в произвольной; единственное – поймала себя на мысли, что эта программа поставлена под Сашу», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Поэтому и красный костюм Элвиса Пресли на Александре», — сказал Андрей Журанков.
«В этом костюме он как красная тряпка перед своими соперниками», — добавила Екатерина Боброва.
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