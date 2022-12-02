Хореограф «Ледникового периода» — о критике шоу: в блокадном Ленинграде работали театры

Хореограф ледового шоу «Ледниковый период», бывший российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду, Максим Ставиский ответил критикам шоу, которые считают, что его участники веселятся в трудные времена.
«Вспомните: в блокадном Ленинграде работали театры. Человеческий мозг так устроен, что не может функционировать без ярких красок. Если всё кругом будет черным-черно, то и люди станут чёрными. Как бы ни было сложно вокруг, всё равно необходимо переключаться. К тому же многие наши номера очень жизненные. Хочется верить, что они несут добро и свет», — сказал Ставиский в интервью Sports.ru.
«Ледниковый период» — российское еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства Первого канала, с перерывами транслирующееся с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.
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