«Пусть сначала достигнут таких же успехов». Ставиский — о критиках Тутберидзе
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Хореограф ледового шоу «Ледниковый период», бывший российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду, Максим Ставиский не считает методы работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грубыми.
«Я довольно часто бывал у неё на катке, работал с её дочерью. И ни разу не видел никакой грубости. Не сомневаюсь, что жёсткость имеет место. Но Этери – прекрасный тренер, который готовит чемпионов. А те, кто пытается её в чём-то обвинить, пусть сначала достигнут таких же успехов, а потом уже открывают рот. Иначе это выглядит завистью», — сказал Ставиский в интервью Sports.ru.
Максим Ставиский выступал в паре со своей супругой фигуристкой Албеной Денковой. Они являются победителями чемпионата мира 2006 и 2007 годов.
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