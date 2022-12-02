«Пусть сначала достигнут таких же успехов». Ставиский — о критиках Тутберидзе

Хореограф ледового шоу «Ледниковый период», бывший российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду, Максим Ставиский не считает методы работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грубыми.

«Я довольно часто бывал у неё на катке, работал с её дочерью. И ни разу не видел никакой грубости. Не сомневаюсь, что жёсткость имеет место. Но Этери – прекрасный тренер, который готовит чемпионов. А те, кто пытается её в чём-то обвинить, пусть сначала достигнут таких же успехов, а потом уже открывают рот. Иначе это выглядит завистью», — сказал Ставиский в интервью Sports.ru.

Максим Ставиский выступал в паре со своей супругой фигуристкой Албеной Денковой. Они являются победителями чемпионата мира 2006 и 2007 годов.