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Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам

Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, заявив, что не сможет присутствовать на турнире из-за последствий болезни.

«Я хотела бы там быть, но болела и ещё на улицу не выходила. Чего жду от этого турнира? Идея уже в названии — это прыжки, многооборотные прыжки, поэтому считаю, что эти соревнования будут очень интересными. Мы увидим три команды под руководством наших ведущих тренеров. А болеть буду за каждый прыжок», — цитирует Тарасову ТАСС.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Соревнования будут состоять из личного и командного турниров. Личный этап начнётся 3 декабря и станет отборочным для фигуристов, которые не входят в сборную России и не выбраны капитанами для участия в командных соревнованиях. В каждом раунде два спортсмена будут соревноваться друг с другом, исполняя по два прыжка на выбор.

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