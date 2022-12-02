Трусова, Медведева и Кондратюк снялись в новогоднем Comedy Club

Российские фигуристы Евгения Медведева, Александра Трусова и Марк Кондратюк приняли участие в съёмках новогоднего выпуска Comedy Club. Фотографии и видео опубликовали в своих соцсетях Медведева и Трусова.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
Трусова и Кондратюк не принимают участия в чемпионате России по прыжкам. Марк только что выписался из больницы, где проходил реабилитацию. После этапа Гран-при России в Самаре Кондратюк жаловался на проблемы со спиной. Из-за этого он неудачно выступил в произвольной программе и занял только третье итоговое место. Трусова отказалась от участия в прыжковом турнире.
Медведева не принимает участия в соревнованиях с сезона-2020/2021. Она выступает в шоу, среди которых «Ледниковый период».
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