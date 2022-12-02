Елена Радионова: вариант с битвой команд тренеров очень интересен

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 в женском одиночном катании российская фигуристка Елена Радионова высказалась о формате чемпионата России по прыжкам, который состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях примут участие команды Алексея Мишина, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, вариант с битвой команд тренеров очень интересен. Негласно школы соревнуются друг с другом. Будет любопытно узнать, чей же штаб всё-таки победит. Считаю, что эти соревнования нужно продолжать и, может быть, делать что-то похожее не раз в год, а два. Это будет привлекать внимание зрителей, и таким образом фигурное катание станет ещё популярнее.

Для меня эта идея очень интересна, очень нравится. Обычно мы видим программы целиком, но есть фигуристы, делающие уникальные элементы, которые просто нельзя вставлять в программу. Круто, что спортсмены могут их показать», — приводят слова Радионовой «Известия».