Стали известны все участники чемпионата России по прыжкам

Определились все участники чемпионата России по прыжкам, который пройдёт 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. Фигуристы распределятся по группам Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Девушки



Софья Акатьева

Камила Валиева

Алина Горбачева

Мария Гордеева

Алиса Двоеглазова

Вероника Жилина

Анастасия Зинина

Софья Муравьева

Любовь Рубцова

Софья Самоделкина

Софья Титова

Елизавета Туктамышева



Мужчины



Дмитрий Алиев

Андрей Анисимов

Максим Белявский

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Эдуард Карартынян

Артем Ковалев

Михаил Коляда

Лев Лазарев

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Иван Попов

Александр Самарин

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Григорий Федоров

Арсений Федотов



Пары



Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов