Бережная верит, что дело Валиевой будет иметь положительный исход

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная высказалась о деле россиянки Камилы Валиевой. После Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат В 2000 году Бережную лишили золотой медали чемпионата Европы за нарушение антидопинговых правил.
«Это две разные истории. Сегодня фигуристов постоянно опекают специалисты, им постоянно сообщают об изменениях в допинговых правилах. Мы в своё время встречались с врачами сборной пару раз в год перед соревнованиями. Сейчас даже самые маленькие ребята, которые тренируются в нашей школе, проходят обучение. Им выдаются сертификаты, свидетельствующие о понимании антидопинговых требований. У нас такого не было. Верю и надеюсь, что всё будет хорошо для Валиевой по итогам процесса», — приводит слова Бережной «РИА Новости Спорт».
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