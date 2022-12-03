Бережная верит, что дело Валиевой будет иметь положительный исход

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная высказалась о деле россиянки Камилы Валиевой. После Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат В 2000 году Бережную лишили золотой медали чемпионата Европы за нарушение антидопинговых правил.

«Это две разные истории. Сегодня фигуристов постоянно опекают специалисты, им постоянно сообщают об изменениях в допинговых правилах. Мы в своё время встречались с врачами сборной пару раз в год перед соревнованиями. Сейчас даже самые маленькие ребята, которые тренируются в нашей школе, проходят обучение. Им выдаются сертификаты, свидетельствующие о понимании антидопинговых требований. У нас такого не было. Верю и надеюсь, что всё будет хорошо для Валиевой по итогам процесса», — приводит слова Бережной «РИА Новости Спорт».