Фёдоров, Дикиджи и Анисимов вышли в финал ЧР по прыжкам по итогам отборочного раунда
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Российские фигуристы Григорий Федоров, Владислав Дикиджи и Андрей Анисимов прошли в финал личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.
Чемпионат России по прыжкам-2022. Санкт-Петербург. Предварительный раунд. Мужчины.
Первый тур
1. Эдуард Карартынян – Иван Попов — 8,55:9,5
2. Максим Белявский – Владислав Дикиджи – 23,12:25,54
3. Лев Лазарев – Андрей Анисимов – 22,62:22,64
4. Григорий Федоров – Артем Ковалев – 27,22:24,25
Второй тур
1. Иван Попов – Владислав Дикиджи – 24,43:24,58
2. Андрей Анисимов – Григорий Федоров – 11:27,21
Утешительный раунд
Иван Попов – Андрей Анисимов – 8,7:15,67
Финал этого соревнования состоится в воскресенье, 4 декабря.
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