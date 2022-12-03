Фёдоров, Дикиджи и Анисимов вышли в финал ЧР по прыжкам по итогам отборочного раунда

Российские фигуристы Григорий Федоров, Владислав Дикиджи и Андрей Анисимов прошли в финал личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.



Чемпионат России по прыжкам-2022. Санкт-Петербург. Предварительный раунд. Мужчины.

Первый тур



1. Эдуард Карартынян – Иван Попов — 8,55:9,5



2. Максим Белявский – Владислав Дикиджи – 23,12:25,54



3. Лев Лазарев – Андрей Анисимов – 22,62:22,64



4. Григорий Федоров – Артем Ковалев – 27,22:24,25

Второй тур



1. Иван Попов – Владислав Дикиджи – 24,43:24,58



2. Андрей Анисимов – Григорий Федоров – 11:27,21



Утешительный раунд



Иван Попов – Андрей Анисимов – 8,7:15,67

Финал этого соревнования состоится в воскресенье, 4 декабря.