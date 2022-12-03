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Алина Загитова проведёт жеребьёвку командного турнира на ЧР по прыжкам

Алина Загитова проведёт жеребьёвку командного турнира на ЧР по прыжкам
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова проведёт жеребьёвку командного турнира на чемпионате России по прыжкам. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Всем привет. Я уже нахожусь в «Ленинград Центре», здесь будет происходить жеребьёвка командного турнира. Я буду это мероприятие вести, будет очень интересно. Как и всегда, очень волнуюсь и переживаю», — сказала Загитова.

Ранее российские фигуристы Григорий Федоров, Владислав Дикиджи и Андрей Анисимов прошли в финал личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

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