Снявшаяся с личного турнира Софья Самоделкина выступит в командном на ЧР по прыжкам

Российская фигуристка Софья Самоделкина, тренирующаяся в группе Светланы Соколовской, примет участие в командном турнире на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее Самоделкина снялась с личного турнира вместе с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой и Михаилом Колядой.

Напомним, в командном турнире за медали сразятся три коллектива — команды Алексея Мишина, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Они будут состоять из шести одиночников и одной спортивной пары.

Также чужих тренеров на турнире представят:

Дмитрий Алиев

Пётр Гуменник

Макар Игнатов

Андрей Мозалёв

Александр Самарин.