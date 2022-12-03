Снявшаяся с личного турнира Софья Самоделкина выступит в командном на ЧР по прыжкам
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Российская фигуристка Софья Самоделкина, тренирующаяся в группе Светланы Соколовской, примет участие в командном турнире на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Отметим, что ранее Самоделкина снялась с личного турнира вместе с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой и Михаилом Колядой.
Напомним, в командном турнире за медали сразятся три коллектива — команды Алексея Мишина, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Они будут состоять из шести одиночников и одной спортивной пары.
Также чужих тренеров на турнире представят:
Дмитрий Алиев
Пётр Гуменник
Макар Игнатов
Андрей Мозалёв
Александр Самарин.
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