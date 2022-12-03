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За какую команду будете болеть на прыжковом турнире?

За какую команду будете болеть на прыжковом турнире?
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4 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по прыжковым элементам. В соревнованиях примут участие три команды, капитанами которых стали Этери Тутберидзе, Алексей Мишин и Евгений Плющенко. В составе каждой команды по шесть одиночников и по одной спортивной паре.

В команде Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В команде Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В команде Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: за какую команду будете болеть на прыжковом турнире?

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