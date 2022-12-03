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Валиева сразится с Титовой, Акатьева — с Жилиной в ЧР по прыжкам

Валиева сразится с Титовой, Акатьева — с Жилиной в ЧР по прыжкам
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Состоялась жеребьёвка женского личного турнира чемпионата России по прыжкам, который пройдёт завтра, 4 декабря, в Санкт-Петербурге.

Четыре фигуристки, которые не участвуют в командном турнире, начнут соревноваться с первого раунда. Алина Горбачёва поборется с Любовью Рубцовой, Анастасия Зинина – с Марией Гордеевой. Ещё шестеро спортсменок вступят в борьбу со второго раунда. Софья Титова сразится с Камилой Валиевой, Софья Акатьева – с Вероникой Жилиной, Софья Муравьёва и Алиса Двоеглазова – с победительницами первого раунда.

Также состоится командный турнир. В соревнованиях примут участие три команды, капитанами которых стали Этери Тутберидзе, Алексей Мишин и Евгений Плющенко. В составе каждой команды по шесть одиночников и по одной спортивной паре.

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