Валиева сразится с Титовой, Акатьева — с Жилиной в ЧР по прыжкам

Состоялась жеребьёвка женского личного турнира чемпионата России по прыжкам, который пройдёт завтра, 4 декабря, в Санкт-Петербурге.

Четыре фигуристки, которые не участвуют в командном турнире, начнут соревноваться с первого раунда. Алина Горбачёва поборется с Любовью Рубцовой, Анастасия Зинина – с Марией Гордеевой. Ещё шестеро спортсменок вступят в борьбу со второго раунда. Софья Титова сразится с Камилой Валиевой, Софья Акатьева – с Вероникой Жилиной, Софья Муравьёва и Алиса Двоеглазова – с победительницами первого раунда.

Также состоится командный турнир. В соревнованиях примут участие три команды, капитанами которых стали Этери Тутберидзе, Алексей Мишин и Евгений Плющенко. В составе каждой команды по шесть одиночников и по одной спортивной паре.