Семененко поборется с Федотовым, Гуменник — с Игнатовым на ЧР по прыжкам

Состоялась жеребьёвка мужского личного турнира чемпионата России по прыжкам, который пройдёт завтра, 4 декабря, в Санкт-Петербурге.

12 фигуристов разбились на шесть пар первого раунда. В результате жеребьёвки Евгений Семененко начнёт соревнования противостоянием с Арсением Федотовым. Пётр Гуменник будет бороться с Макаром Игнатовым, Глеб Лутфуллин – с Андреем Мозалёвым, Александр Самарин – с Владиславом Дикиджи, Дмитрий Алиев – с Никитой Сарновским. Отдельную пару составили Андрей Анисимов и Григорий Фёдоров, которые сегодня, 3 декабря, вместе с Дикиджи составили тройку призёров квалификации.

Также состоится командный турнир. В соревнованиях примут участие три команды, капитанами которых стали Этери Тутберидзе, Алексей Мишин и Евгений Плющенко. В составе каждой команды по шесть одиночников и по одной спортивной паре.