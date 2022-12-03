Алина Загитова ответила, как часто смотрит на свои олимпийские медали

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Алину Загитову, которая вела мероприятие, спросили, часто ли она смотрит на свои олимпийские медали.

На Играх-2018 Загитова выиграла личное золото и помогла команде завоевать серебро.

«Они хранятся в моей комнате. Мне подарили специальную медальницу мои фанаты, теперь я на ней смотрю все медали, которые у меня есть. Посередине висит олимпийская золотая медаль и серебряная ещё. Когда лежу на кровати, взгляд падает именно на них, и я вспоминаю про Олимпиаду. Но программы сейчас смотрю намного реже, так как работы очень много. За эти олимпийские медали я благодарна моим тренерам», — ответила Загитова.