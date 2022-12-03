Максим Траньков назвал себя самым счастливым и богатым человеком на Земле

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который вёл церемонию, ответил на вопрос: «Если б счастье было валютой, из-за какого события он стал бы самым богатым человеком на Земле?»
«Дело в том, что я уже самый богатый человек на Земле, потому что я абсолютно счастлив. У меня была самая лучшая партнёрша в мире, теперь это самая лучшая жена и мама моих детей в мире, поэтому я самый счастливый и, значит, самый богатый», — сказал Траньков.
В прыжковом турнире Траньков также стал одним из наставников команды Этери Тутберидзе, в которую вошли: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.
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