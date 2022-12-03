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Александр Галлямов ушёл от прямого ответа на вопрос, кто выиграет ЧМ по футболу

Александр Галлямов ушёл от прямого ответа на вопрос, кто выиграет ЧМ по футболу
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Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, ответил на вопрос о чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

Вопрос был задан Галлямову и Максиму Транькову как известным болельщикам «Зенита».

«Кто победит на футбольном чемпионате мира? Конечно, мы с Максимом [Траньковым] болеем за «Зенит». По поводу чемпионата мира – буквально после жеребьёвки будем смотреть матч 1/8 финала Аргентина – Австралия и болеть за сильнейшую команду, которая пробьётся в четвертьфинал. Будем следить дальше, болеть и поддерживать. Пожелаем удачи сильнейшим!» — ответил Галлямов.

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