Сотникова: Трусовой надо просто пережить этот момент после Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова оценила состояние серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой, которая в новом сезоне пока не выиграла ни одного старта и снялась с чемпионата России по прыжкам.
«Вспомним мой опыт – в 2014-м получила травму и пропустила целый сезон. Потом пыталась вернуться – сначала ещё более-менее, потом пошло не так. Это было уже связано с моей головой – была готова физически, но не психологически. Трусовой, зная, насколько она любит выступать, надо просто пережить этот момент после Олимпиады. Надо расслабиться, немного прийти в себя, потому что это всё равно давление, а оно было колоссальным – с этими ковидами и всем остальным. Даже не знаю, как они это пережили. Если тест положительный, то человек уже не может выступать. Каждый раз были на нервах», — приводит слова Сотниковой Metaratings.
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