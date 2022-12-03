Сотникова: Трусовой надо просто пережить этот момент после Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова оценила состояние серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой, которая в новом сезоне пока не выиграла ни одного старта и снялась с чемпионата России по прыжкам.

«Вспомним мой опыт – в 2014-м получила травму и пропустила целый сезон. Потом пыталась вернуться – сначала ещё более-менее, потом пошло не так. Это было уже связано с моей головой – была готова физически, но не психологически. Трусовой, зная, насколько она любит выступать, надо просто пережить этот момент после Олимпиады. Надо расслабиться, немного прийти в себя, потому что это всё равно давление, а оно было колоссальным – с этими ковидами и всем остальным. Даже не знаю, как они это пережили. Если тест положительный, то человек уже не может выступать. Каждый раз были на нервах», — приводит слова Сотниковой Metaratings.