Сотникова: Туктамышева с каждым годом как хорошее вино, только лучше

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась о чемпионке мира и победительнице чемпионата Европы Елизавете Туктамышевой.

«На Туктамышеву я прекрасно смотрю. Если у неё есть силы и желание, то почему бы и не кататься дальше. Была б моя воля, я бы тоже выступала. Как видите, она продолжает побеждать. Она с каждым годом как хорошее вино, только лучше!» — приводит слова Сотниковой Sport24.

Ранее Елизавета Туктамышева стала победительницей 6-го этапа Гран-при России, который проходил в Перми. Суммарно фигуристка показала результат в 239,94 балла. Туктамышева опередила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву на 0,79 балла. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва, с ошибкой исполнившая четверной сальхов.