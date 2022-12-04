Евгения Медведева ответила, следит ли за матчами чемпионата мира по футболу в Катаре

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева ответила, следит ли за матчами чемпионата мира – 2022 по футболу, который проходит в Катаре.

«Смотрела, у меня в какой-то момент не было выбора, потому что я вернулась из отпуска, и в отпуске как раз в отеле был огромный экран, куда, мне кажется, приезжал весь город, и все смотрели футбол, я в том числе. Не могу сказать, что у меня есть любимая команда на международном поле, но меня можно часто увидеть на футбольных матчах. Так что я со стороны наблюдаю просто, но слежу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После Олимпиады 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.