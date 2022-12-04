«Ёлка дома уже полмесяца стоит». Медведева — об отношении к празднованию Нового года

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что у неё ассоциируется с новогодними праздниками.
«Новогоднее настроение уже есть, дома полмесяца ёлка стоит. Я уже жду не дождусь. Как день рождения отпраздновала, так сразу ёлку поставила. У меня Новый год ассоциируется с новогодними спектаклями. Для фигуристов это сложное физически время, потому что мы стараемся зрителя максимально радовать. Новогодние спектакли мы катаем по три в день, это довольно выматывающая вещь в физическом плане. Но ничего не сравнится с теми ощущениями, когда ты выходишь со льда… В прошлом году я катала Герду в «Снежной королеве», и детишки на первом ряду такие: «Злой тролль, брось Герду, не трогай её!» Они настолько верят в это чудо новогоднее! Так что мы новогодние феи-фигуристы, которые дарят праздник людям», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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