«Пока редкие, но меткие мастер-классы». Евгения Медведева — о перспективе стать тренером

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о перспективе в будущем стать тренером.

«Вижу ли я себя тренером? Знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Но пока что такой цели в будущем нет, просто я знаю, что это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока — довольно редкие, но меткие мастер-классы», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После Олимпиады 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.