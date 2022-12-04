Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Пока редкие, но меткие мастер-классы». Евгения Медведева — о перспективе стать тренером

«Пока редкие, но меткие мастер-классы». Евгения Медведева — о перспективе стать тренером
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о перспективе в будущем стать тренером.

«Вижу ли я себя тренером? Знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Но пока что такой цели в будущем нет, просто я знаю, что это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока — довольно редкие, но меткие мастер-классы», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После Олимпиады 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

«Даже не ползу, а пока что иду». Самые крутые цитаты Медведевой о спорте и жизни «Даже не ползу, а пока что иду». Самые крутые цитаты Медведевой о спорте и жизни
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022