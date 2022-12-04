Евгения Медведева провела мастер-класс по фигурному катанию в Москве. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева провела мастер-класс в Москве для новичков. Мероприятие прошло на катке ВДНХ.

«Настроение прекрасное, на самом деле. Очень рада солнышку, очень повезло сегодня с погодой. Мастер-классы прошли в таком же солнечном настроении. Прохладненько, конечно, но это издержки красивой снежной зимы.

Даже если посмотреть с самого начала, как люди катались, я стараюсь объяснять самое типичное. Руки в стороны для равновесия, мягкие колени для того, чтобы почувствовать, что вообще такое лёд, что у льда есть инерция, и соотношение лезвия конька и самого льда — это чистая физика. Если посмотреть на людей в начале часа и в конце, ощущение — возможно, это чисто моё представление — мне кажется, у людей начинает появляться картинка, что такое фигурное катание и как оно работает.

Сегодняшние ученики очень-очень хорошо катались, очень быстро схватывали, и я рада, что под конец они смогли выполнить сложные упражнения для начального класса людей. Поэтому я и говорю, что нужно не бояться падать — без падений не бывает взлётов. Пусть ребята приходят на каток уже сами, и по воспоминаниям с мастер-классов катаются. Проще обучать детей или взрослых? Слова проще нет. Всё зависит от желания. Я не даю какие-то суперсложные упражнения, для которых нужны особые таланты. Это самая начальная база — ёлочка, фонарики, цапелька. Стараюсь максимально доступным языком объяснить, потому что не все понимают, что такое волчок ногой. Пытаюсь на примерах рассказать, и вроде как получается, люди понимают. Таким языком, чтобы и детям, и взрослым было понятно. Все справляются, у всех вроде как получается, а я радуюсь.

Понять, подходит ли фигурное катание, можно методом проб и ошибок — я в три года начала заниматься фигурным катанием, даже чуть-чуть раньше. Ты никогда не знаешь. Человек может быть максимально одарённым в физическом плане, но не лежит душа к фигурному катанию. Или, наоборот, может не быть данных природных для фигурного катания, но огромное желание. В основном огромное желание выигрывает — если ребёнку нравится, нужно продолжать. Если нет — пробовать в чём-то другом, это нормально», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.