Вайцеховская: как только придут новые фигуристки, Загитову уберут из ТВ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о российской фигуристке Алине Загитовой.

«Я, например, очень люблю, когда фигурное катание комментируют Максим Траньков и Лёша Ягудин (Илья Авербух здесь — отдельная история, поскольку он вообще прирождённый шоумен, причём с колоссальным опытом).

Мнения профессионалов, умеющих преподнести материал — это всегда любопытно, и каждый раз чисто профессионально я отмечаю, как тщательно и Максим, и Алексей готовятся к работе, хотя, казалось бы, знают о фигурном катании всё и могут безо всякой подготовки рассказывать о нём хоть днём, хоть ночью.



Иначе говоря, ставка, которую когда-то сделал на обоих олимпийских чемпионов Первый канал, абсолютно оправдывает себя.



С Алиной Загитовой, несмотря на все вложенные усилия, пока не получается. Сколько бы дифирамбов ни говорилось в адрес фигуристки по части её прогресса на ТВ, наиболее честно высказался на этот счёт Дмитрий Губерниев, заметив, что либо с Алиной плохо занимались, либо работа в кадре — просто не её.



Вопрос, почему именно не получается, на самом деле вторичен. Первостепенно здесь то, что Загитова не работает сама по себе. Она — часть проекта. А любая общая работа, хотим мы того или нет, всегда оценивается по слабому звену. Примерно как в фигурном катании, где общую оценку парного элемента определяет не тот спортсмен, который всё прыгнул, а тот, кто споткнулся или упал.



Тем, кто далёк от спорта, можно вспомнить поговорку про бочку мёда – тоже кстати будет.



Я, кстати, не верю в расхожую версию, что Алина необучаема. Её большое телевизионное интервью экс-гимнастке Ляйсан Утяшевой достаточно наглядно показало, что фигуристка умеет чувствовать себя в кадре совершенно раскованно, умеет шутить, да и в целом говорит вполне прилично — многие комментаторы с худшего начинали.



Проблема, скорее, в том, что большую часть своей спортивной жизни Алина провела в обстановке достаточно серьёзной изоляции от окружающего мира, а в этом случае человек невольно начинает воспринимать незнакомый для себя мир, как опасный. И включается защитная реакция: кругом враги и недоброжелатели, а те, кто критикует — просто завидуют.



Соответственно, становится невозможно убедить человека в том, что критика может быть конструктивной, что нужно постоянно и много работать над собой, что работа в кадре — это не только скороговорки, но и множество гораздо более сложных вещей.



Безусловно, у Алины есть большой плюс: она одна из самых популярных фигуристок в стране с огромным количеством подписчиков, которые, разумеется, придут на любой проект с участием кумира. Но опять же надо понимать: как только количество пойдёт на убыль и появятся новые герои (а спортивная популярность в этом плане очень скоротечна), Алину тут же из кадра уберут.



Лично мне будет жаль. Потому что сейчас у фигуристки есть абсолютно всё, чтобы стать в профессии гораздо более успешной. И как минимум не быть балластом», — написала Вайцеховская в социальных сетях.