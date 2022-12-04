Вайцеховская: как только придут новые фигуристки, Загитову уберут из ТВ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о российской фигуристке Алине Загитовой.
«Я, например, очень люблю, когда фигурное катание комментируют Максим Траньков и Лёша Ягудин (Илья Авербух здесь — отдельная история, поскольку он вообще прирождённый шоумен, причём с колоссальным опытом).
Мнения профессионалов, умеющих преподнести материал — это всегда любопытно, и каждый раз чисто профессионально я отмечаю, как тщательно и Максим, и Алексей готовятся к работе, хотя, казалось бы, знают о фигурном катании всё и могут безо всякой подготовки рассказывать о нём хоть днём, хоть ночью.
Иначе говоря, ставка, которую когда-то сделал на обоих олимпийских чемпионов Первый канал, абсолютно оправдывает себя.
С Алиной Загитовой, несмотря на все вложенные усилия, пока не получается. Сколько бы дифирамбов ни говорилось в адрес фигуристки по части её прогресса на ТВ, наиболее честно высказался на этот счёт Дмитрий Губерниев, заметив, что либо с Алиной плохо занимались, либо работа в кадре — просто не её.
Вопрос, почему именно не получается, на самом деле вторичен. Первостепенно здесь то, что Загитова не работает сама по себе. Она — часть проекта. А любая общая работа, хотим мы того или нет, всегда оценивается по слабому звену. Примерно как в фигурном катании, где общую оценку парного элемента определяет не тот спортсмен, который всё прыгнул, а тот, кто споткнулся или упал.
Тем, кто далёк от спорта, можно вспомнить поговорку про бочку мёда – тоже кстати будет.
Я, кстати, не верю в расхожую версию, что Алина необучаема. Её большое телевизионное интервью экс-гимнастке Ляйсан Утяшевой достаточно наглядно показало, что фигуристка умеет чувствовать себя в кадре совершенно раскованно, умеет шутить, да и в целом говорит вполне прилично — многие комментаторы с худшего начинали.
Проблема, скорее, в том, что большую часть своей спортивной жизни Алина провела в обстановке достаточно серьёзной изоляции от окружающего мира, а в этом случае человек невольно начинает воспринимать незнакомый для себя мир, как опасный. И включается защитная реакция: кругом враги и недоброжелатели, а те, кто критикует — просто завидуют.
Соответственно, становится невозможно убедить человека в том, что критика может быть конструктивной, что нужно постоянно и много работать над собой, что работа в кадре — это не только скороговорки, но и множество гораздо более сложных вещей.
Безусловно, у Алины есть большой плюс: она одна из самых популярных фигуристок в стране с огромным количеством подписчиков, которые, разумеется, придут на любой проект с участием кумира. Но опять же надо понимать: как только количество пойдёт на убыль и появятся новые герои (а спортивная популярность в этом плане очень скоротечна), Алину тут же из кадра уберут.
Лично мне будет жаль. Потому что сейчас у фигуристки есть абсолютно всё, чтобы стать в профессии гораздо более успешной. И как минимум не быть балластом», — написала Вайцеховская в социальных сетях.
- 4 декабря 2022
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:42
-
14:27
-
13:07
-
12:58
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
10:59
-
09:51
- 3 декабря 2022
-
22:24
-
22:12
-
20:54
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:43
-
18:32
-
18:21
-
17:58
-
17:49
-
14:20
-
14:01
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
11:09
-
10:37
- 2 декабря 2022
-
23:16