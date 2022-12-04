Бойкова и Козловский прокомментировали неудачную попытку четверного выброса

Чемпионы мира 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в парном раунде командного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы неудачно исполнили четверной выброс сальхов, Бойкова упала.

Бойкова: Прилегла сильно, но хотела сделать, поэтому немножко рано открылась. Вот так бывает. Но на тренировках выезжала!

Козловский: Честно хочу сказать, что горжусь своей партнёршей! Она по-настоящему в какие-то моменты подаёт мне пример храбрости, потому что вы можете себе представить? Поставьте себя на её место – на такой высоте, на такой скорости делать 4 оборота и в подкруте, и в выбросе – это заслуживает аплодисментов.