Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский прокомментировали неудачную попытку четверного выброса

Бойкова и Козловский прокомментировали неудачную попытку четверного выброса
Комментарии

Чемпионы мира 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в парном раунде командного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы неудачно исполнили четверной выброс сальхов, Бойкова упала.

Бойкова: Прилегла сильно, но хотела сделать, поэтому немножко рано открылась. Вот так бывает. Но на тренировках выезжала!
Козловский: Честно хочу сказать, что горжусь своей партнёршей! Она по-настоящему в какие-то моменты подаёт мне пример храбрости, потому что вы можете себе представить? Поставьте себя на её место – на такой высоте, на такой скорости делать 4 оборота и в подкруте, и в выбросе – это заслуживает аплодисментов.

Валиева поразила публику идеальными квадами! Но команда Тутберидзе проигрывает LIVE Валиева поразила публику идеальными квадами! Но команда Тутберидзе проигрывает LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022