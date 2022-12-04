Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Плющенко лидирует по итогам второго раунда на ЧР по прыжкам

Команда Плющенко лидирует по итогам второго раунда на ЧР по прыжкам
Комментарии

Команда Евгения Плющенко идёт первой в противостоянии со сборными Этери Тутберидзе и Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам по итогам второго раунда. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

Во втором раунде фигуристы состязались в одиночном катании. На лёд вышли Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Михаил Коляда, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Софья Титова.

В первом раунде Мишина и Галлямов, выступающие за команду Плющенко, показали результат в 28,83 балла за три элемента. Вторыми финишировали фигуристы сборной Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 27,93. Команда Алексея Мишина (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) стала третьей с результатом 24,42 балла.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022