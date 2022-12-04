Команда Плющенко лидирует по итогам второго раунда на ЧР по прыжкам

Команда Евгения Плющенко идёт первой в противостоянии со сборными Этери Тутберидзе и Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам по итогам второго раунда. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

Во втором раунде фигуристы состязались в одиночном катании. На лёд вышли Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Михаил Коляда, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Софья Титова.

В первом раунде Мишина и Галлямов, выступающие за команду Плющенко, показали результат в 28,83 балла за три элемента. Вторыми финишировали фигуристы сборной Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 27,93. Команда Алексея Мишина (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) стала третьей с результатом 24,42 балла.