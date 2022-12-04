Команда Мишина выиграла третий раунд чемпионата России по прыжкам

Команда Алексея Мишина стала победителем третьего раунда чемпионата России по прыжкам. Два предыдущих этапа остались за сборной Евгения Плющенко.

В третьем раунде программы представили Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Никита Сарновский, Камила Валиева, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов.

Фото: ИЗ ЭФИРА ПЕРВОГО КАНАЛА

В первом раунде Мишина и Галлямов, выступающие за команду Плющенко, показали результат в 28,83 балла за три элемента. Вторыми финишировали фигуристы сборной Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 27,93. Команда Алексея Мишина (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) стала третьей с результатом 24,42 балла.

Во втором раунде фигуристы состязались в одиночном катании. На лёд вышли Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Михаил Коляда, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Софья Титова.