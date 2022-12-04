Елена Вайцеховская указала на ошибки в организации чемпионата России по прыжкам
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская указала на ошибки в организации командного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.
За награды борются три команды – Евгения Плющенко, Алексея Мишина и Этери Тутберидзе.
«В таких турнирах, как чемпионат по прыжкам, на экран, наверное, имеет смысл выводить графикой всё то, что можно, как говорится, «пощупать» и понять, не имея никакой специальной подготовки: высоту прыжка, пролётность, скорость захода, скорость вращения… Просто сама по себе оценка — это минимум. Многим не слишком понятно к тому же», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.
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