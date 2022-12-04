Мишин — на ЧР по прыжкам: вытаскиваю Джокера! Плющенко? Плющенко — это туз

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко. Команда Мишина уступает сборной Плющенко по итогам четвёртого раунда на чемпионате России по прыжкам.



«Вытаскиваю джокера!» — сказал Мишин в эфире Первого канала.

Траньков: Неужто Евгений Викторович Плющенко выйдет на лёд?!

Мишин: Евгений Викторович – не джокер, запомните. Он – туз.

Траньков: А кто королева? Елизавета Туктамышева, конечно же, не только королева, но Императрица.

Мишин: И джокер!

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. В соревновании участвуют команды российских тренеров: Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. На данный момент завершились четыре этапа турнира.