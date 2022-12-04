Мишин — на ЧР по прыжкам: вытаскиваю Джокера! Плющенко? Плющенко — это туз
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко. Команда Мишина уступает сборной Плющенко по итогам четвёртого раунда на чемпионате России по прыжкам.
«Вытаскиваю джокера!» — сказал Мишин в эфире Первого канала.
Траньков: Неужто Евгений Викторович Плющенко выйдет на лёд?!
Мишин: Евгений Викторович – не джокер, запомните. Он – туз.
Траньков: А кто королева? Елизавета Туктамышева, конечно же, не только королева, но Императрица.
Мишин: И джокер!
Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. В соревновании участвуют команды российских тренеров: Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. На данный момент завершились четыре этапа турнира.
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