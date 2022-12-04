Тутберидзе заявила, что ждёт реванша с Плющенко

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала поражение своей команды на чемпионате России по прыжкам.



«Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В команде Этери Тутберидзе выступали Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. На счету спортсменов 12 баллов и итоговое второе место.

Победителями турнира стали Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы выиграли четыре из пяти раундов и набрали в сумме 16 очков. Спортсмены входили в сборную Евгения Плющенко.