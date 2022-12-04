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Стало известно, какие призовые получит команда Плющенко за победу на чемпионате России

Стало известно, какие призовые получит команда Плющенко за победу на чемпионате России
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Стало известно, какие призовые получат команды за выступление на чемпионате России – 2022 по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

1 место. Команда Евгения Плющенко (Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов) – 5 млн рублей.
2 место. Команда Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) – 3 млн рублей.
3 место. Команда Алексея Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский) – 2 млн рублей.

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