Жулин: на турнире по прыжкам больше всех удивил Александр Коган, что придумал такую идею

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился впечатлениями от проведения первого в истории командного турнира чемпионата России по прыжкам. Его выиграла команда Евгения Плющенко.
«Чемпионат по прыжкам мне заходит. Мне нравится. Да, это элемент шоу: музыка играет, зрители счастливы. Очень интересно. Такие соревнования нужны, тем более когда ничего нет. Удивил больше всех Александр Ильич Коган, что придумал такую идею. Молодец!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
1 место. Команда Евгения Плющенко (Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов).
2 место. Команда Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов).
3 место. Команда Алексея Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский).
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