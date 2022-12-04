Мишина и Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России по прыжкам

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями от победы на чемпионате России по прыжкам, который завершился в Санкт-Петербурге.

Галлямов: Мы невероятно рады, что нам удалось завоевать звание чемпионов России по прыжкам. Это невероятный турнир, от которого азарт исходил до последней минуты. Мы очень переживали за нашу команду и очень рады, что наши ребята очень хорошо проявили себя и показали достойный результат.



Первые эмоции, когда мы вытянули жребий в команду Плющенко? Просто порадовались. Мы рады были быть в любой команде, потому что это действительно крутой турнир. Наша федерация создала действительно крутое мероприятие, и мы понимали, какой контент нам нужно продумывать для сегодняшнего дня.



Мишина: В любом случае в каждой команде у нас есть друзья — это вся наша сборная. Мы много лет вместе.



Галлямов: Мы очень часто пересекаемся, встречаемся и, конечно, со всеми знакомы. Кстати, хочу добавить, что сейчас Евгений Викторович показал нам тот самый белый шарик с жеребьёвки, когда разыгрывали, кто в какой последовательности будет исполнять элементы, и у него как раз-таки был первый жребий. И он сказал: «А я говорил!» И, к счастью, сбылось.



Мишина: На каждой тренировке мы отрабатываем элементы по отдельности. Мы не только катаем программы. Два раза в день по несколько раз делаем каждый элемент.



Галлямов: Что интереснее: прыжковый турнир или традиционный? Везде по-разному. Сейчас, получается, прыжковый турнир проводится второй раз. Первый был на Кубке Первого канала. Поначалу думаем, что всего на один элемент собраться, а в душе всё равно так, что нужно не подвести свою команду, и в этом элементе иногда что-то может пойти не так. Но мы почти справились со всеми элементами, преодолели, прежде всего, себя», — передаёт слова Мишиной и Галлямова из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.