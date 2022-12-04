«Зрители знают нас как стабильную пару». Мишина и Галлямов — о тройном лутце в программе

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос, когда планируют добавить новые элементы в программу.

Мишина: На командном турнире мы можем пробовать те элементы, которые мы не осмеливаемся вставлять в программу, потому что когда вставляешь сложный элемент в программу, то это может повлиять и на остальные элементы. Так как ты затрачиваешь больше энергии и усилий — например, падение с элемента тоже может выбить из колеи. На этом турнире мы смогли попробовать тройной лутц, для нас это было важно. Другие ребята пробовали четверные элементы, ультра-си. Мы в этот раз не стали пробовать, но всё впереди, и такие турниры нам как раз в этом помогут.

Галлямов: Что можно улучшить в этом турнире? Я немного удивился, что в парном катании не было каскадов. Они бы добавили зрелищности. Надеюсь, уже на Кубке Первого канала их добавят. Может, постараемся ещё что-нибудь интересненькое придумать. Тот контент, с которым мы сейчас выступали – мы нарабатывали его, и готовы к добавлению, к следующему турниру.

Какие каскады бы прыгали? Сложно сказать. Мы обычно прыгаем сальхов-сальхов, а можно всё что угодно. Например, я могу поэкспериментировать на тренировке над каскадами. Если знать, из каких прыжков каскад, то за какой-то промежуток времени я могу постараться подготовить.

Когда увидим тройной лутц в программе? Смотрите, сегодня вы его увидели — нам нужно было показать его перед болельщиками, перед судьями, перед всеми, что мы учили и учим. Может быть, сейчас он получился не лучшим образом, но допустим, на разминке у нас получилось сделать чисто. Во всяком случае, все уже знают, что мы работаем над улучшением наших прыжков.

Мишина: Зрители знают нас как стабильную пару, поэтому как только мы сможем прыгать лутц стабильно в программе, так сразу вставим его.



Галлямов: И, конечно, мы рады, что всё-таки положительный результат был у первого прыжка. Говорят, первый блин комом, но в этот раз вышло получше.

Мишина: Четверной выброс опасен для здоровья? Я считаю, что не нужно запрещать делать четверные, так как у нас и девушки, и мужчины прыгают четверные, это точно так же опасно для здоровья. В парах высота немножко побольше, но если выучить правильную технику, это может быть вполне безопасно.

Четверной подкрут не оправдывается по оценкам? Пока да, но если делать элементы чисто, то можно оправдать. Я бы не хотела судить соперников (Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов сделали четверные подкруты, но проиграли Мишиной и Галлямову с тройным), но у них подкрутка пока не идеально чисто сделана. Здорово, что они учат. Наша подкрутка хоть и тройная, но мы делаем её уже много лет, поэтому оценивается она пока что выше», — передаёт слова Мишиной и Галлямова из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.