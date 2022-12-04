Мишина: когда Москвина приходит с пищащей курицей или с трещоткой, нас это вдохновляет

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, одержавшие победу на чемпионате России по прыжкам в составе команды Евгения Плющенко, ответили на вопрос о подарках болельщикам на жеребьёвке.
Галлямов: Больше у Насти получилось придумать что-то оригинальное. Конечно, у меня тоже были варианты, но я немного в себе сомневался, что можно как-то удивить. А Настя смогла найти более оригинальный способ, и мы надеемся, что того самого болельщика удалось порадовать.
Мишина: Автор идеи — Тамара Москвина. Она не знала, что мы готовим такой подарок, но когда она приходит на тренировку с пищащей курицей или с трещоткой, нас это очень сильно поддерживает и вдохновляет на работу. Поэтому я решила, что если сегодня с трибун будет слышаться писк курицы, нас это здорово поддержит», — передаёт слова Мишиной и Галлямова из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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