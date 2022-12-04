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Валиева прокомментировала победу на чемпионате России по прыжкам

Валиева прокомментировала победу на чемпионате России по прыжкам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от своей победы в личном турнире на чемпионате России по прыжкам.

«Я просто делала все, что могла, – это тулупы. А так волнение, конечно, чувствовалось, это же соревнования, подстегивает. Побеждать, конечно, приятно», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, в финале Валиева одержала победу над Софьей Муравьевой, выполнив два четверных тулупа. Муравьёва сделала два тройных акселя, но этого не хватило. Третье место поделили между собой Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.

Отметим, что в командном турнире победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Чемпионат России по прыжкам проходил с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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