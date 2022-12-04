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Григорий Фёдоров выиграл чемпионат России по прыжкам среди мужчин

Григорий Фёдоров выиграл чемпионат России по прыжкам среди мужчин
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Фигурист Григорий Фёдоров стал победителем чемпионата России по прыжкам в мужских соревнованиях.

Фёдоров получил итоговую оценку 27,6 баллов. Второе место занял Пётр Гуменник (22,6). Третьим стал Глеб Лутфуллин (14,49).

Напомним, что у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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