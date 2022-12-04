Григорий Фёдоров прокомментировал победу на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Григорий Фёдоров, одержавший победу на чемпионате России по прыжкам, прокомментировал свой успех.

«Я опаздываю на самолёт! (смеётся) Прыжковый турнир прошёл весело, уникально, удачно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Фёдоров получил итоговую оценку 27,6 баллов. Второе место занял Пётр Гуменник (22,6). Третьим стал Глеб Лутфуллин (14,49).

У женщин лучшей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.



В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко.



Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.