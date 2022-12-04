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Григорий Фёдоров прокомментировал победу на чемпионате России по прыжкам

Григорий Фёдоров прокомментировал победу на чемпионате России по прыжкам
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Фигурист Григорий Фёдоров, одержавший победу на чемпионате России по прыжкам, прокомментировал свой успех.

«Я опаздываю на самолёт! (смеётся) Прыжковый турнир прошёл весело, уникально, удачно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Фёдоров получил итоговую оценку 27,6 баллов. Второе место занял Пётр Гуменник (22,6). Третьим стал Глеб Лутфуллин (14,49).

У женщин лучшей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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