Железняков — о ЧР по прыжкам: чем больше движухи, тем лучше! Нельзя оставаться без дела

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу мужского личного турнира, состоявшегося в рамках чемпионата России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге.

«Такие соревнования нам просто необходимы! Замечательно, что получилось их организовать. Чем больше у российских спортсменов стартов, тем лучше для них. К тому же эти турниры сейчас хорошо поощряются. Отдельные соревнования по технике — отличная идея! Они имеют значительную перспективу — это однозначно. Чем больше движухи сейчас, тем лучше! Российским спортсменам нельзя оставаться без дела, им нужно обязательно поддерживать свою форму», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.