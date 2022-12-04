Евгения Медведева ответила, планирует ли выступить в турнире шоу-программ

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что пока не определилась со своим участием в турнире шоу-программ.

«Планирую ли принять участие в турнире шоу-программ? Не знаю, посмотрим», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

После Олимпиады 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте завтра на «Чемпионате».