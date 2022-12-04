«Горжусь!» Плющенко — о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал пост в соцсетях, в котором эмоционально прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
«Моя команда – первые в истории Чемпионы России по прыжковом элементам!
Софья Муравьёва – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь!» – написал Плющенко
Напомним, в сборной Плющенко выступали Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы выиграли четыре из пяти раундов и набрали в сумме 16 очков.
Второе место заняла команда Этери Тутберидзе. Третье — Алексея Мишина.
Чемпионат России по прыжкам проходил с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
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