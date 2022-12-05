Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказала мнение о том, получится ли у Дмитрия Губерниева комментировать фигурное катание.

«Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день, когда он прокомментирует фигурное катание со мной, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой и это будет The Beatles фигурного катания? Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать (улыбается). У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде я не слышала о пополнениях на комментаторских позициях.

Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон (улыбается)», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте на «Чемпионате»: