Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказала мнение о том, получится ли у Дмитрия Губерниева комментировать фигурное катание.
«Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день, когда он прокомментирует фигурное катание со мной, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой и это будет The Beatles фигурного катания? Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать (улыбается). У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде я не слышала о пополнениях на комментаторских позициях.
Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон (улыбается)», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте на «Чемпионате»:
- 5 декабря 2022
-
09:50
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 4 декабря 2022
-
23:43
-
23:02
-
21:13
-
21:02
-
21:00
-
20:42
-
20:39
-
20:24
-
20:01
-
19:41
-
19:25
-
18:53
-
18:37
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:01
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:48
-
16:43
-
16:25
-
16:17
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:06