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Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон

Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказала мнение о том, получится ли у Дмитрия Губерниева комментировать фигурное катание.

«Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день, когда он прокомментирует фигурное катание со мной, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой и это будет The Beatles фигурного катания? Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать (улыбается). У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде я не слышала о пополнениях на комментаторских позициях.

Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон (улыбается)», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте на «Чемпионате»:

«Феденьке Федотову я благодарна до конца жизни буду». Разговор с Евгенией Медведевой «Феденьке Федотову я благодарна до конца жизни буду». Разговор с Евгенией Медведевой
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