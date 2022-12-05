Медведева рассказала историю создания фото с Валиевой, Трусовой и Щербаковой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась историей фото со своего дня рождения. На снимке, помимо неё, изображены фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.
«Во-первых, мы занимаемся все одним делом, которое мы очень сильно любим, в которое мы вкладываем всю свою душу, всю свою жизнь. История создания этого фото? Я понимаю, что вы хотите услышать какую-то лирику, но нет, мы просто сидели, болтали, к нам подошёл фотограф, окликнул, мы повернулись и нас сфотографировали. The End. Всё, собственно (улыбается). Вот так вот эта фотка и была сделана», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Отметим, что это фото было опубликовано в одной из социальных сетей фигуристки.
Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте на «Чемпионате»:
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