Вайцеховская — о ЧР: шуточки ведущих резали ухо, особенно когда читались по бумажке

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась об организации чемпионата России по прыжкам.

«При том, что прыжковый чемпионат — это реально лучшее, что случалось с нашей фигуркой за много последних месяцев, до сих пор не могу отделаться от ощущения диссонанса между совершенно потрясающим спортивным уровнем турнира и его шоу-сопровождением.



Поняла, как мне кажется, причину. Она, на мой взгляд, в том, что приглашённые на мероприятие в качестве ведущих представители российского шоу-бизнеса привыкли сами выступать в роли людей, вокруг которых годами вертится их маленький телевизионный мир.



В том мире были вполне уместны шуточки типа «Кто не крикнет «Вау!», тот вонючка» или «У меня чуть бутерброд с колбасой из рук не выпал». А вот в элитном спортивном антураже они резали ухо, воспринимались как некоторое дурновкусие. Особенно, когда всё это читается по бумажке.



Но главное — люди, привыкшие сами находиться в центре внимания и постоянно ощущать собственную профессиональную значимость, внезапно оказались на вторых ролях. На «подтанцовке» у реальных звёзд мирового класса. И предсказуемо не выдержали сравнения. Они не стали хуже или менее профессиональными по своим меркам, но — не выдержали.



Собственно, как раз умение соответствовать своим героям в своё время сделало главным комментатором страны Дмитрия Губерниева. Уметь блистательно подать чужое достижение, но вести при этом свою собственную сольную партию шоумена на столь же высоком уровне — великое искусство. Ничуть не менее простое, чем выйти на лёд и выполнить каскад из четверных прыжков», — написала Вайцеховская в социальных сетях.