Аннабель Морозов: думала поискать партнёра в Америке, если не найду в России

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, рассказала о планах на будущее после того, как распался их дуэт с Дэвидом Нарижным.

«Я думала поискать партнёра в Америке. Более того, не исключаю такой возможности, если не получится сделать этого в России. Здесь что-то загадывать сложно.

Для меня главное в партнёре, чтобы он хотел добиться результата так же сильно, как я. Чтобы именно это стояло на первом месте. Я же прекрасно понимаю, у нас могли бы быть неплохие результаты с Дэвидом. Но строить долгосрочные планы, когда внутри пары до такой степени не существует взаимопонимания, бессмысленно. Рано или поздно всё равно всё сломается.

Если всё быстро образуется, уеду ли тренироваться с партнёром в Америку? Совершенно необязательно. Я никогда не собиралась перебираться в Америку и постоянно там жить. Тренеры, у которых можно многому научиться, есть и в России, и я совершенно не хочу сказать, что по ту сторону океана в этом отношении лучше. Везде есть свои плюсы. Просто мне кажется, если у спортсменов имеется возможность тренироваться в разных странах, этим нужно пользоваться», — сказала Морозов в интервью «RT на русском».